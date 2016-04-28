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Собиратели морской травы
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Собиратели морской травы, 2016

2016 / Россия / Франция
5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме
Каждый май на Соловки приезжают бригады сезонных рабочих для заготовки морской капусты. Выходят в море и косят ее с карбасов. В октябре остатки бригады возвращаются в Архангельск. В опустевшем поселке остается сторож, зимующий с собакой.
 
 
5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 28 апреля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Мария Мурашова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Собиратели морской травы 1 постер
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