Собиратели морской травы, 2016

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о выходе в прокат О фильме Каждый май на Соловки приезжают бригады сезонных рабочих для заготовки морской капусты. Выходят в море и косят ее с карбасов. В октябре остатки бригады возвращаются в Архангельск. В опустевшем поселке остается сторож, зимующий с собакой. Развернуть 5.4 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2 Продолжительность 1 час 10 минут Год выпуска 2016 Премьера в мире 28 апреля 2016 Возраст 18+ Режиссер Мария Мурашова Все актеры и съемочная группа 1 постер

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