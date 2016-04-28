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Собиратели морской травы
Собиратели морской травы, 2016
2016 / Россия / Франция
5.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Жанр:
документальный
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О фильме
Каждый май на Соловки приезжают бригады сезонных рабочих для заготовки морской капусты. Выходят в море и косят ее с карбасов. В октябре остатки бригады возвращаются в Архангельск. В опустевшем поселке остается сторож, зимующий с собакой.
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5.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность
1 час 10 минут
Год выпуска
2016
Премьера в мире
28 апреля 2016
Возраст
18+
Режиссер
Мария Мурашова
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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