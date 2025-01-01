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Киноафиша Фильмы Странный груз Цитаты из фильма Странный груз

Цитаты из фильма Странный груз

André Verne Значит, ты меня переиграл, да?
Julie Вот что, говорят, происходит, когда умные люди собираются вместе. Один из них выходит вперёд.
🧡
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🥱
André Verne Когда захочешь укрыться, детка, здесь ты его найдёшь.
[постукивая большим пальцем по груди]
André Verne Прямо здесь, в старом храме.
Julie Не стучи по сердцу — сломаешь палец. А если ты — укрытие, я возьму всё, что найдётся рядом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julie А насчёт ходить с тобой, я сама выбираю, где мне валяться
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julie Когда ты так много скитался, как я, то рад бросить якорь — даже если это в грязи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
André Verne Я сказал, откуда ты, малышка?
Julie Из Марселя.
André Verne Марсель? Хмм, жаркие синие ночи, правильная музыка, договорились.
Julie Романтичная зэчка. За что сидишь? За кражу салфеток?
🧡
👏
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🥱
André Verne Я заберу всё, что у них есть, ради такого чуда. Не знаю, как ты будешь выглядеть завтра, но сейчас, детка, ты самая красивая женщина на свете. Для тебя это что-то значит?
Julie Ни черта!
André Verne Нет. А если бы я не был каторжником? Если бы я проплывал на яхте или был продавцом щёток?
Julie Да ну, представь, что я Белоснежка!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
André Verne Эй, детка, хватит баловаться с командой и возвращайся сюда. Тебе место за столом капитана, не забывай об этом.
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🥱
Julie Запомни это, Свинья, ты единственный человек на свете, к которому я никогда не смогу опуститься. А теперь уходи и оставь меня в покое!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
André Verne [после того, как враждебная Джули неожиданно помогает ему выиграть драку, бросив сковороду] Сказать "спасибо", малышка, или ты просто что-то размахивала?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julie Не надо мне тут вашей сестринской благодати. Слушай, я не куплюсь. Я знаю этот номер: начинается с молитвы, а заканчивается Библией в одной руке и мной в другой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
André Verne Но у меня есть пара тайных козырей — здесь и здесь.
[он постукивает по голове и сердцу]
André Verne Никто не сможет их у меня отнять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
André Verne Ты ненавидишь страстно, детка, значит и любишь так же сильно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
André Verne Женщина была бы дурой, если бы осталась с таким, как я, не так ли? Что она могла бы выиграть? Это то, что называют — идти трудным путём. Нельзя так жить, правда, детка?
Julie Может, в этом и дело. Но ты всё равно сделал бы мне одолжение и потащил меня с собой, да? Из одного дерьма в другое.
André Verne Но на мягких подушках!
🧡
👏
🥺
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🥱
André Verne Это не имеет смысла, слушай, эта штука заставит тебя разговаривать с самим собой, послушай: «И создал Бог человека по своему образу». Как тебе такое? Теперь посмотри на меня. Я похож на Бога? Это проклятое место полно богов, полагаю. Только сейчас они не работают, у них, похоже, отпуск! Вот тебе и ответ.
Cambreau Звучит достаточно просто. Думаю, это значит, что в каждом человеке есть часть качеств Бога, если он хочет их и ищет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Telez Очевидно, ты знаешь мужчин, какие они злы. Только Бог — добр.
Cambreau Но добро в человеке — это Бог, Телез.
Telez Только Бог добр. Только Бог может прощать. Они украли мой крест, Камбре. Без него я потерян. Я боюсь.
Cambreau Крест — это кусок дерева, Телез. Просто кусок дерева. Чудо не в дереве, а в сердце.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Moll Вижу, ты тоже с другом пришла. В лодке всегда найдётся место для ещё одного.
Julie А если места нет — всегда можешь остаться позади.
Moll Мы поделимся с тобой провизией и водой. Как тебе такое?
André Verne Большое сердце у тебя, да, Молл.
Moll Почему бы и нет. Мы же все вместе, правда? У нас всё по-честному — делим поровну. Везде и всегда, правда?
André Verne Конечно, всё твоё, если не моё. Поняла, Молл? А вы, дурни, тоже поняли? Запомните хорошенько — это всё, что вы когда-либо получите.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
André Verne У меня есть идея, Гридо. Дай мне двенадцать часов, чтобы вырваться и устроить её
[Джули]
André Verne в общежитии. Так все будут довольны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первая заставка]
Title Card Глубоко в Гвианах... каторга для людей, предназначенных быть забытыми миром, в котором они живут ~~ для тех, для кого настоящее, будущее и прошлое — одно целое ~~~~ для людей без надежды...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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