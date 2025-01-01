Moll Вижу, ты тоже с другом пришла. В лодке всегда найдётся место для ещё одного.

Julie А если места нет — всегда можешь остаться позади.

Moll Мы поделимся с тобой провизией и водой. Как тебе такое?

André Verne Большое сердце у тебя, да, Молл.

Moll Почему бы и нет. Мы же все вместе, правда? У нас всё по-честному — делим поровну. Везде и всегда, правда?