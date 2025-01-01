André VerneЭто не имеет смысла, слушай, эта штука заставит тебя разговаривать с самим собой, послушай: «И создал Бог человека по своему образу». Как тебе такое? Теперь посмотри на меня. Я похож на Бога? Это проклятое место полно богов, полагаю. Только сейчас они не работают, у них, похоже, отпуск! Вот тебе и ответ.
CambreauЗвучит достаточно просто. Думаю, это значит, что в каждом человеке есть часть качеств Бога, если он хочет их и ищет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
TelezОчевидно, ты знаешь мужчин, какие они злы. Только Бог — добр.
CambreauНо добро в человеке — это Бог, Телез.
TelezТолько Бог добр. Только Бог может прощать. Они украли мой крест, Камбре. Без него я потерян. Я боюсь.
CambreauКрест — это кусок дерева, Телез. Просто кусок дерева. Чудо не в дереве, а в сердце.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MollВижу, ты тоже с другом пришла. В лодке всегда найдётся место для ещё одного.
JulieА если места нет — всегда можешь остаться позади.
MollМы поделимся с тобой провизией и водой. Как тебе такое?