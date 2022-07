БЭФФ-2016, 2016

Программа фестиваля:

«The Magic of the Wilderness "Erämaan lumo», Tiina Saario, Финляндия, 2016, док., 28 мин.

«О девочках, женщинах, птичках», Попов Владимир, док, Россия, 2015, док., 26 мин.

«Terminally Happy», Adina Istrate, док, Великобритания/ Норвегия, 2015, худ., 13 мин.

«Заповедник Курильский», Савосин Николай, Россия, 2015, док., 37 мин.

«Трехсторонний природный парк «Пасвик-Инари», Светлана Бокова, Россия, 2015, док., 33 мин.

«Ребалда», Елена Отрепьева, Россия, 2015, док., 30 мин.

«Paimnen torvut» / «Магия пастушьего рожка» / «The Magic Horn», Лариса Чиркова, Владимир Славов, 2016, док., 25 мин.

«Посланники Большой Земли» / Siberian Floating Hospital, Соболева Татьяна, Россия, 2015 год, док., 93 мин.





«Amukta»,Tarun Thind, Великобритания, 2016, худ., 8 мин.

«Экология» Тваринамунгу Хасан, Россия/ Украина 2015, анимация, 1 мин.

«ПАРОХОД «ДОСТОЕВСКИЙ»… А напоследок я скажу…», Иван Магдесьян, Россия, 2015, док., 23 мин.

«Спринт в прошлое», Селькин Федор, Россия, 2015, худ., 16 мин.

«Отражение гор. Алтай», Комаров Владимир, Россия, 2015, док., 42 мин.

«The Primordial Turtle», Eduardo Quiroz, Мексика, 2015. док., 73 мин.

«Undune», RÄTZEL Dennis, Германия, 2015, док., 83 мин.



«Симфония весны», Слепцов Николай, Россия, 2016, док., 26 мин.

"La condena" (Damnation), Marc Nadal, Испания, 2015, худ., 7 мин.

«Зверинец», Журавлева Наталья, Россия, 2015, док., 20 мин.

«Canals and men», Salvo Manzone, Франция, 2016, док., 20 мин.

«Учитель», Александр Коржов, Россия, 2016, худ., 25 мин.

«Bastion of the Giants», Sumesh Lekhi, Индия, 2015, док., 60 мин.

«Громче, чем бомбы» /Louder Than Bombs, Норвегия, Франция, Дания, 2015, худ.