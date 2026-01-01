Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Крысы, или Любите женщин!

Крысы, или Любите женщин!

18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Главный герой Джон Перриман является воплощением истинной любви, которую он несет окружающему миру и стремится доказать, что только истинные чувства могут спасти мир от кары высших сил. Его характер несет в себе глубокий философский смысл и призван доказать, что искренняя любовь делает человека человеком.

Основной сюжетной линией фильма является стремление главного героя фильма призвать чиновников и представителей власти любить и уважать не только своих жен, а женщин в общем, и не относится к ним как к данности, обращая внимание только на внешние данные и не касаясь души. На примере политиков и состоятельных мужчин режиссер показал истинное отношение к женщинам.

Страна Россия
Год выпуска 2016

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
