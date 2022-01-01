Принцип DaDa, 2015

В этом году мир отмечает 100 лет дадаизма — авангардистского течения в литературе, изобразительном искусстве, театре и кино, которое возникло в Швейцарии и потом завоевало весь мир. Все говорят о дадаизме, но не многие могут ответить, что именно представляет собой это течение. Это неудивительно — в отличие от других стилей, у дадаизма нет четких отличительных черт. Документальный фильм представляет собой интерактивный документальный проект, который обстоятельно показывает зарождение стиля и его последующее развитие в мире.