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Das Prinzip Dada

Принцип DaDa, 2015

2015 / Швейцария
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О фильме

В этом году мир отмечает 100 лет дадаизма — авангардистского течения в литературе, изобразительном искусстве, театре и кино, которое возникло в Швейцарии и потом завоевало весь мир. Все говорят о дадаизме, но не многие могут ответить, что именно представляет собой это течение. Это неудивительно — в отличие от других стилей, у дадаизма нет четких отличительных черт. Документальный фильм представляет собой интерактивный документальный проект, который обстоятельно показывает зарождение стиля и его последующее развитие в мире.

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Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2015
Режиссер
Марина Румянцева
Все актеры и съемочная группа
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