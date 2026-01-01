Не открывайте эти приложения, пока заряжаете телефон — иначе превратится в кирпич: лучше вообще его выключить

Моя подруга летом скупает мусорные пакеты пачками: 10 неожиданных способов применения, о которых знают единицы

Пару капель на туалетную бумагу – и застилаю сиденье унитаза: стульчак сияет, как новенький – от желтизны ни следа

Забудьте про оперов с НТВ: вот 5 российских криминальных сериалов, которые смотришь залпом и не зеваешь

«Друг в беде не бросит – тест пройти попросит»: угадать советские фильмы по кадру с друзьями проще, чем допеть эту песенку

Наконец-то дождались от Netflix триллер с «необыкновенной задумкой» — уже 1 600 000 зрителей пали перед его чарами

Новая «Соло прокачка» с K-Pop звездой в роли Джин-Ву на подходе, но есть проблема: в России не покажут даже пираты

Избивала ребенка, пила в три горла: от реальной Аннушки из «Мастера и Маргариты» у Воланда душа убежала бы в пятки

«Я не трус, но я боюсь», что вы не наберете 5/5 в этом тесте: угадайте советский фильм по шутке — и докажите, что вы профи

Русские «Сумерки» со звездами «Ликвидации» и «Невского» зря 13 лет пролежали на полке: «Наша Белла в разы горячее американской!»