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The Vatican Museums

Музеи Ватикана, 2014

2014 / Италия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

«Музеи Ватикана 3D» — масштабная постановка, над которой работала команда из 40 профессионалов. Вы увидите все великолепие музеев, уникальные ночные съемки залов, хранящих редкие и бесценные произведения мирового искусства всех исторических эпох. Благодаря уникальному сочетанию обычного 3D и трехмерных технологий, которые в кино используют Джеймс Кэмерон и Тим Бертон, зрители словно попадут внутрь великих произведений: «войдут» в картины Караваджо, «прикоснутся» к статуе Лаокоона и Бельведерскому торсу, попадут под очарование статуй Сикстинской капеллы, которые еще никогда не выглядели на экране столь реалистично. Ваш путь пройдет от классических скульптур и Пьеты Микеланджело Антониони к современным скульптурам Лучо Фонтаны; от картин Джотто, Леонардо Да Винчи и Караваджо к Ван Гогу, Шагалу и Дали; от выдающихся фресок в Станцах Рафаэля (таких, как «Афинская школа») до невероятных произведений Микеланджело в Сикстинской капелле («Сотворение Адама», «Страшный суд» и другие). Невероятное эмоциональное путешествие сквозь прошлое, настоящее и будущее пройдет под руководством директора музеев Ватикана, профессора Антонио Паолуччи.

7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 2 октября 2014
Возраст 0+
Постер фильма Музеи Ватикана 1 постер
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