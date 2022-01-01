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Русская Ривьера

Русская Ривьера, 2014

2014 / Россия
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О фильме

Документальный фильм Русская Ривьера рассказывает о летнем сезоне в Крыму. После двадцати лет под властью Украины этот райский полуостров вернулся домой, в Россию. Начнется ли с этого возрождение того доброго старого Крыма, который по праву называли русской Ривьерой – райским местом, вдохновлявшим своей красотой Пушкина, Чехова, Айвазовского, Грина. В поисках ответа на этот вопрос авторы фильма совершили путешествие по памятным для миллионов курортным местам. Похоже, лучшее, что сохранилось в Крыму до нынешних дней, это воспоминания о прошлом. С середины XX века Крым официально был главным местом отдыха и туризма в Советском Союзе.

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Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2014
Возраст 16+
Режиссер
Всеволод Тарасов
Все актеры и съемочная группа
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