Кротики. Что там наверху?, 2011

Этот фильм — история маленького кротика по имени Платон. Платон живет со своими родителями в норе под землей, где скрыты множество загадок и сюрпризов. Платон непоседлив, любопытен, но вместе с тем и довольно умен. Несмотря на то, что он кротик, свет, исходящий от входа в нору, невероятно привлекает и удивляет его. «Почему порой свет есть, а порой его нет?» — спрашивает он себя. Отчего это? Однажды, невзирая на запреты родителей, Платон отправляется к выходу из норы, чтобы узнать, каков же мир снаружи! А там он откроет для себя явления дня и ночи, узнает о Солнце и Луне и даже увидит звезды! Фильм рассчитан на детей от 3 до 6 лет.