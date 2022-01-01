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Киноафиша Фильмы Кротики. Что там наверху?

Кротики. Что там наверху?, 2011

2011 / Испания
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О фильме

Этот фильм — история маленького кротика по имени Платон. Платон живет со своими родителями в норе под землей, где скрыты множество загадок и сюрпризов. Платон непоседлив, любопытен, но вместе с тем и довольно умен. Несмотря на то, что он кротик, свет, исходящий от входа в нору, невероятно привлекает и удивляет его. «Почему порой свет есть, а порой его нет?» — спрашивает он себя. Отчего это? Однажды, невзирая на запреты родителей, Платон отправляется к выходу из норы, чтобы узнать, каков же мир снаружи! А там он откроет для себя явления дня и ночи, узнает о Солнце и Луне и даже увидит звезды! Фильм рассчитан на детей от 3 до 6 лет.

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Продолжительность 38 минут
Год выпуска 2011
Возраст 6+
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