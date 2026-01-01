Программа:
«Ва-банк» / All In
Режиссер: Line Klungseth Johansen & Øystein Moe / Норвегия, 2015 / 6 мин.
Музыкальное видео, вдохновленное боевиками 80-х и отдающее дань всем любителям компьютерных игр.
«Неуклюжие мгновения мимолетной нежности» / Pieniä Kömpelöitä Hellyydenosoituksia
Режиссер: Miia Tervo / Финляндия, 2015 / 11 мин.
В попытке показать дочери-подростку свою любовь, отец собирается взять ее с собой на автомойку. Вместо этого они оказываются участниками меняющего жизнь приключения в супермаркете с бесконечной полкой предметов женской гигиены. "Помочь" им решает женщина, жаждущая поделиться историей своей жизни.
«В библейских пропорциях» / Of Biblical Proportions
Режиссер: Patrik Eklund / Швеция, 2015 / 29 min.
Группа ученых из разных стран собралась в конференц-зале неназванной организации, где-то в США. Они встретились, чтобы в уединении обсудить происхождение таинственного черепа, обнаруженного под 300 метровой толщей льда в Антарктиде.
«Бюрократический монстр» / Byråkratmonsteret
Режиссер: Thomas Simonsen Balmbra / Норвегия, 2015 / 5 мин.
Динамичный и юмористический анимационный фильм об ужасах постоянно разрастающейся бюрократии.
«Бункер» / Bunker
Реж: Vibeke Heide / Норвегия, 2015 / 30 мин.
Моника пытается возобновить тесные отношения с подругой детства. Совместный поход к старому немецкому бункеру показывает, что конфликты прошлого никуда не исчезли. Ведь борьба за признание актуальна не только в молодые годы.