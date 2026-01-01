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Марина Феоктистова Marina Feoktistova
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Марина Феоктистова

Marina Feoktistova

Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
В каком театре играет

Популярные фильмы

Дальнобойщики 6.1
Дальнобойщики (2001)
Восемь разгневанных женщин 0.0
Восемь разгневанных женщин (2022)
0.0
Игра в джин (2015)

Фильмография Марина Феоктистова

Восемь разгневанных женщин
Восемь разгневанных женщин
драма 2022, Россия
Игра в джин
спектакль 2015, Россия
Дальнобойщики 6.1
Дальнобойщики
драма, комедия 2001, Россия
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Другие проекты Марина Феоктистова
Театр
16+

Театр

Информация
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