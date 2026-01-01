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Марина Феоктистова
Marina Feoktistova
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Марина Феоктистова
Марина Феоктистова
Marina Feoktistova
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
В каком театре играет
Современник. Другая сцена
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Популярные фильмы
6.1
Дальнобойщики
(2001)
0.0
Восемь разгневанных женщин
(2022)
0.0
Игра в джин
(2015)
Фильмография Марина Феоктистова
Восемь разгневанных женщин
драма
2022, Россия
Игра в джин
спектакль
2015, Россия
6.1
Дальнобойщики
драма, комедия
2001, Россия
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Другие проекты Марина Феоктистова
16+
Театр
Информация
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