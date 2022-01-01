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Заблудшие
Заблудшие, 2015: актеры и роли
Veszettek
Заблудшие
2015 / Венгрия
6.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Заблудшие, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кристина Года
Krisztina Goda
В ролях
Иван Феньё
Пирошка Мольнар
Piroska Molnár
Аттила Фриц
Attila Fritz
Франциска Тёрёчик
Анна Дьёрдьи
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