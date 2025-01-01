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Киноафиша Фильмы Любовь и дружба Цитаты из фильма Любовь и дружба

Цитаты из фильма Любовь и дружба

Lady Susan Vernon Факты — отвратительные вещи.
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Lady Susan Vernon Американцы действительно проявили себя как нация неблагодарных, только благодаря детям мы можем начать понимать такую динамику.
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Lady Susan Vernon У меня было предчувствие, что великое слово «респектабельный» когда-нибудь нас разлучит.
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Lady Susan Vernon Ах, смертность. Наша смертность и смертность других, но особенно наша собственная — самая тяжёлая и неуступчивая карта, которую жизнь может нам раздать.
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