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Любовь и дружба
Цитаты из фильма Любовь и дружба
Цитаты из фильма Любовь и дружба
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Цитаты
Lady Susan Vernon
Факты — отвратительные вещи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Susan Vernon
Американцы действительно проявили себя как нация неблагодарных, только благодаря детям мы можем начать понимать такую динамику.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Susan Vernon
У меня было предчувствие, что великое слово «респектабельный» когда-нибудь нас разлучит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Susan Vernon
Ах, смертность. Наша смертность и смертность других, но особенно наша собственная — самая тяжёлая и неуступчивая карта, которую жизнь может нам раздать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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