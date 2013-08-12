Странный цвет слез твоего тела, 2013

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о выходе в прокат О фильме Женщина пропадает без вести. Её муж исследует странные обстоятельства этого исчезновения. Она ушла от него? Или умерла? Он решает выяснить это, и с этого момента его жизнь наполняется обилием кошмара и насилия… Развернуть 6.0 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9 Продолжительность 1 час 42 минуты Год выпуска 2013 Премьера в мире 12 августа 2013 Возраст 18+ Режиссер Элен Катте В ролях Клаус Тангэ Урсула Бедена Джо Коенер Биргит Йю Все актеры и съемочная группа Похожие фильмы Пусть трупы позагорают (2017) 5.4615383 2 постера

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