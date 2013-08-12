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Странный цвет слез твоего тела
Киноафиша Фильмы Странный цвет слез твоего тела
L'étrange couleur des larmes de ton corps

Странный цвет слез твоего тела, 2013

2013 / Бельгия / Франция / Люксембург
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме
Женщина пропадает без вести. Её муж исследует странные обстоятельства этого исчезновения. Она ушла от него? Или умерла? Он решает выяснить это, и с этого момента его жизнь наполняется обилием кошмара и насилия…
6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 12 августа 2013
Возраст 18+
Режиссер
Элен Катте
В ролях
Клаус Тангэ
Урсула Бедена
Джо Коенер
Биргит Йю
Все актеры и съемочная группа
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5.4615383
Постер фильма Странный цвет слез твоего тела 2 постера
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