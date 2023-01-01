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Американская милашка Американская милашка
Киноафиша Фильмы Американская милашка Награды и номинации фильма Американская милашка
American Honey Американская милашка 2016 / Великобритания / США
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Награды и номинации фильма Американская милашка

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2016 Каннский кинофестиваль 2016
Приз жюри
Победитель
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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