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Рок-звезда
Рок-звезда, 2011: актеры и роли
Rockstar
Рок-звезда
2011 / Индия
7.7
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Рок-звезда, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Имтиаз Али
Imtiaz Ali
В ролях
Ранбир Капур
Ranbir Kapoor
Наргис Факхри
Nargis Fakhri
Шамми Капур
Кумуд Мишра
Kumud Mishra
Пиюш Мишра
Piyush Mishra
Шерназ Патель
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