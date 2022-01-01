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Рок-звезда Рок-звезда
Киноафиша Фильмы Рок-звезда Рок-звезда, 2011: актеры и роли
Rockstar Рок-звезда 2011 / Индия
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Рок-звезда, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Имтиаз Али Imtiaz Ali
В ролях
Ранбир Капур Ranbir Kapoor Наргис Факхри Nargis Fakhri Шамми Капур Кумуд Мишра Kumud Mishra Пиюш Мишра Piyush Mishra Шерназ Патель Shernaz Patel
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