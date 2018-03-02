С выбором профессии некоторым и в самом деле везет. Вот, например, Майкл. Ему досталась самая денежная работа на Земле: он потомственный аферист, его специализация – казино. Нет-нет, Майкл не просто рядовой шулер (фи, как это банально!). Он не из тех, кто садится играть с толстыми папиками; его хобби – обдирать под липку самих хозяев. Правда, последняя афера у парня явно не задалась: он остался должен пять миллионов. И теперь спасти «везунчика» может только новое дельце.…
Тандем сербского актёра и жгучего испанца был обречён на успех. Два красавца на один фильм – это залог крупных сборов и завоёванной женской аудитории. Сразу отмечу три самых главных достоинства фильма – хороший актёрский состав, неординарность сюжета и грамотное музыкальное оформление.
Сюжет без резких поворотов, размеренный, повествует о Майкле, человеке азартном и рисковом, который попадает в неприятности из-за главного протагониста, ставящего его в безвыходное положение. Казалось бы, всё так и будет развиваться в русле жанра аферы, однако к стандартному сюжету присоединяется фэнтези.
Фантастические в полном смысле этого слова друзья Майкла обладают способностями, которые помогут ему справится с ограблением казино – телекинез, электрокинез, телепатия, гипноз реализуются с помощью добротных спецэффектов. Сама идея познания и развития героев, которые черпают силы из собственной энергии придают фильму философичности.
Совсем простые персонажи раскрываются во всей сложности взаимодействия с окружающим миром. Добавляет интереса к фильму поворот с проникновением в подсознание главным героем. За гранью реального Майкл чувствует себя намного увереннее, чем в привычном мире…
Впрочем, весь сюжет киноленты раскрывать не стоит, стоит только отметить, что фильм получился на удивление гармоничным. Да, экшен как таковой отсутствует, зато есть красивые кадры, интересные герои, затягивающее повествование.
Отдельно бы хотелось отметить приглашенную звезду – Антонио Бандераса. Да, он не главный герой, но появляясь в любой картине, он придаёт ей лоск и стиль. Он как бы придаёт вес картине, упрочивая её положение среди кинокритиков.
Зрелищность картины наряду с игрой Аксёновой, Стычкина, Чурсина, Венеса создают причудливый, местами гротескный мир, где всё подвластно желаниям. Картина Александра Богуславского является своего рода компиляцией самых трендовых веяний мирового кинематографа.
Безусловно, найдутся и те, кто будет искать минус в каждом кадре, вместо этого я советую насладиться умиротворяющими пейзажами Италии, вслушаться в саундтрек и порадоваться за российский кинематограф, который развивается в собственном направлении.
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