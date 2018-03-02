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С выбором профессии некоторым и в самом деле везет. Вот, например, Майкл. Ему досталась самая денежная работа на Земле: он потомственный аферист, его специализация – казино. Нет-нет, Майкл не просто рядовой шулер (фи, как это банально!). Он не из тех, кто садится играть с толстыми папиками; его хобби – обдирать под липку самих хозяев. Правда, последняя афера у парня явно не задалась: он остался должен пять миллионов. И теперь спасти «везунчика» может только новое дельце.…