Быть свободным. Не зависеть ни от кого и ни в чем, свободно путешествовать по миру, делать то, что считаешь правильным. Желание свободы испокон веков рождается на свет вместе с человеком, но своего пика достигает в неволе.Фильм — это основанная на реальных фактах история молодого человека, который благодаря счастливому случаю попал на советский корабль, выполнявщий кругосветные рейсы с немецкими туристами. Любовь, ревность, трагедии и возрождения. Все это переживает главный герой, глядя на Атлантический океан и экзотические острова. Эта история — попытка задать себе старый, но всегда актуальный вопрос — что такое свобода? Деньги? Независимость? Возможность перемещаться по планете? Каждый раз, обретая ту или иную возможность, под которой мы подразумеваем свободу, мы понимаем, что это не она и что должно быть что-то еще. И в конце мы успокаиваем себя мыслью, что сам путь ее поиска и был настоящей свободой.

