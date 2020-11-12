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Белые призраки
Белые призраки
, 2016
Германия / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Режиссер
Мартин Бяр
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Германия
Продолжительность
1 час 12 минут
Год выпуска
2016
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Обновлено 12 ноября 2020
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