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Хочу быть царем
7.0
Хочу быть царем
, 2015
I Want to Be a King
Иран / драма, документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.0
Режиссер
Мехди Ганджи
Сценарист
Мехди Ганджи
Композитор
Amin Behrouzzade
,
Amin Behroozzadeh
,
Shoaib Kaminpour
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Иран
Продолжительность
1 час 10 минут
Год выпуска
2015
Премьера в мире
1 января 2014
Дата выхода
1 января 2014
Иран
Другие названия
I Want to Be a King
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Рейтинг фильма
7.0
Оцените
12
голосов
6.8
IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
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