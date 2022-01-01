Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Железная министерия Железная министерия
Киноафиша Фильмы Железная министерия Отзывы о фильме «Железная министерия»
The Iron Ministry Железная министерия 2014 / США
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Железная министерия»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Неувольняемый
Неувольняемый 1 комментарий
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия 8 комментариев
Сердце пармы
Сердце пармы 4 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Финальный аккорд
Финальный аккорд
2021, Великобритания, криминал, музыка, мелодрама
Держать удар
Держать удар
2018, США, драма, спорт, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Related video
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Приложение киноафиши