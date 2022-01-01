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Самурай-шпион
Киноафиша Фильмы Самурай-шпион Самурай-шпион, 1965: актеры и роли
Ibun Sarutobi Sasuke Самурай-шпион 1965 / Япония
7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Самурай-шпион, 1965: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Масахиро Синода Masahiro Shinoda
В ролях
Хироши Аояма Дзюн Хамамура Jun Hamamura Осаму Хитоми Минору Ходака Minoru Hodaka Ясунори Ирикава Синтаро Исихара Shintaro Ishihara
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