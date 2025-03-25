Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Масахиро Синода
Masahiro Shinoda
Масахиро Синода
Masahiro Shinoda
Дата рождения
9 марта 1931
Возраст
94 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
25 марта 2025
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.7
Бледный цветок
(1964)
7.6
Самоубийство влюблённых на острове Небесных сетей
(1969)
7.2
Молчание
(1971)
Фильмография Масахиро Синода
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
1985
1979
1974
1971
1969
1965
1964
1962
1961
1960
Все
11
Фильмы
11
Режиссер
11
Продюсер
2
Сценарист
5
7
Копьеносец Гондза
Yari no gonza
драма
1985, Япония
6.8
Ясягаикэ
Yasha-ga-ike
мелодрама
1979, Япония
7.1
Химико
Himiko
драма
1974, Япония
7.2
Молчание
Chinmoku
драма
1971, Япония
7.6
Самоубийство влюблённых на острове Небесных сетей
Shinjû: Ten no Amijima
драма
1969, Япония
7
Самурай-шпион
Ibun Sarutobi Sasuke
боевик, драма
1965, Япония
7.1
Убийство
Ansatsu
драма
1964, Япония
7.7
Бледный цветок
Kawaita hana
триллер, криминал
1964, Япония
6.8
Слезы на львиной гриве
Namida o shishi no tategami ni
драма
1962, Япония
6.6
Мое лицо пылает в лучах заходящего солнца
Yûhi ni akai ore no kao
драма
1961, Япония
6.8
Высохшее озеро
Kawaita mizuumi
драма
1960, Япония
