Масахиро Синода Masahiro Shinoda
Масахиро Синода

Masahiro Shinoda

Дата рождения
9 марта 1931
Возраст
94 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
25 марта 2025
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Бледный цветок 7.7
Бледный цветок (1964)
Самоубийство влюблённых на острове Небесных сетей 7.6
Самоубийство влюблённых на острове Небесных сетей (1969)
Молчание 7.2
Молчание (1971)

Фильмография Масахиро Синода

Жанр
Год
Копьеносец Гондза 7
Копьеносец Гондза Yari no gonza
драма 1985, Япония
Ясягаикэ 6.8
Ясягаикэ Yasha-ga-ike
мелодрама 1979, Япония
Химико 7.1
Химико Himiko
драма 1974, Япония
Молчание 7.2
Молчание Chinmoku
драма 1971, Япония
Самоубийство влюблённых на острове Небесных сетей 7.6
Самоубийство влюблённых на острове Небесных сетей Shinjû: Ten no Amijima
драма 1969, Япония
Самурай-шпион 7
Самурай-шпион Ibun Sarutobi Sasuke
боевик, драма 1965, Япония
Убийство 7.1
Убийство Ansatsu
драма 1964, Япония
Бледный цветок 7.7
Бледный цветок Kawaita hana
триллер, криминал 1964, Япония
Слезы на львиной гриве 6.8
Слезы на львиной гриве Namida o shishi no tategami ni
драма 1962, Япония
Мое лицо пылает в лучах заходящего солнца 6.6
Мое лицо пылает в лучах заходящего солнца Yûhi ni akai ore no kao
драма 1961, Япония
Высохшее озеро 6.8
Высохшее озеро Kawaita mizuumi
драма 1960, Япония
