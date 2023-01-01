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Комната ожидания
Комната ожидания, 2015: актеры и роли
The Waiting Room
Комната ожидания
2015 / Канада / Босния и Герцеговина / Хорватия
6.5
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Комната ожидания, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Игор Дриляча
В ролях
Синтия Аспергер
Джордан Баркер
Jordan Barker
Татьяна Чорний
Кэмерон Кокс
Ма-Энн Дионисио
Ma-Anne Dionisio
Линетт Доэрти
Ясмин Гельо
Jasmin Geljo
Филип Гельо
В прокате
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Рецензия
Отзывы
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