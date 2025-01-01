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Цитаты из фильма С течением времени

Robert Lander Что ты пишешь?
Little Boy Я описываю вокзал. Всё, что вижу.
Robert Lander И что же ты видишь?
Little Boy Рельсы, гравий, расписание, небо, облака. Мужчина с чемоданом. Пустым чемоданом!
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