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Цитаты
Robert Lander
Что ты пишешь?
Little Boy
Я описываю вокзал. Всё, что вижу.
Robert Lander
И что же ты видишь?
Little Boy
Рельсы, гравий, расписание, небо, облака. Мужчина с чемоданом. Пустым чемоданом!
🧡
👏
🥺
🤔
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2025, США, боевик, приключения, комедия
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2025, США, боевик, приключения, фантастика
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2025, США, мелодрама
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2025, Россия, комедия, семейный
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2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
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2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
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2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
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2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
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