Альманах лучших короткометражных фильмов последних лет, получивших награду Американской киноакадемии «Оскар».



Логорама // Logorama (16 минут)

Франсуа Ало, Гервэ дэ Греци, Людовиг Хоуплейн, Франция, 2009, 16 минут



Анимационный апокалиптический боевик от знаменитой французской студии графического дизайна H5, снимавшей рекламу для Audi и Volkswagen и клипы для Massive Attack и Royksopp. Стилизованный Лос-Анджелес населен маскотами всевозможных брендов: усатое лицо Pringles (его озвучивает сам Дэвид Финчер), девушка Esso, мишленовские Бибендумы, Рональд МакДональд, Биг Бой и Haribo, лев из MGM и многие другие. Их истории сойдутся воедино при безумных обстоятельствах: из причудливого повествования «Логорама» превратится в захватывающий боевик, а затем и вовсе — в фильм-катастрофу. Эта короткометражка получила «Приз Kodak» на Каннском фестивале 2009 года, «лучший короткий метр» «Сезара» и «Оскар» за лучший короткометражный анимационный фильм. Если этого недостаточно для того, чтобы доказать ее популярность, — то стоит добавить, что «Логораму» даже пародировали в «Симпсонах».



Буковски // Bukowski

Даан Баккер, Голландия, 2010, 9 минут



12-ти летний Том читал в путешествии сборник поэзии Чарльза Буковски «The Pleasures of the Damned», — эта книга произвела на него такое впечатление, что когда семья Тома остановилась в шикарном отеле, мальчик решил прогуляться ночью по отелю, впечатляя персонал цитатами из писателя и представляясь Чарльзом Буковски. Что самое удивительное, — все эти портье, повара и официанты ему поверили. Короткая комическая зарисовка для любителей творчества писателя и похождений смышленых двенадцатилетних детей.



Секс и налоги // Sex and Taxes

Джуно Ким, Эва Айнхорн, Швеция, Германия, 2015, 12 минут



С зимней депрессией в арктическом городе Крабстаде борются при помощи порно (с участием пингвинов), которое субсидируется государством и делается на деньги налогоплательщиков. Но однажды директор развития решает, что государственные субсидии — это слишком дорого, и все было бы намного лучше, если бы рынок порно стал открытым. К сожалению, эта идея срабатывает не так, как хотелось бы. Анимационная социальная сатира на европейскую систему здравоохранения, участвовавшая в программе короткого метра минувшего Каннского фестиваля.



Футболка // Tricko

Хоссейн Мартин Фазели, Словакия, 2006, 11 минут



Заходит в словакский магазин наполовину американец, наполовину словак, и видит, что над кассой висит американский флаг. Внезапно посетитель обращает внимание на футболку продавца, на которой написана цитата из Ницше «Бог умер». Американец приходит в бешенство, — по его мнению, стоять в такой футболке под американским флагом недопустимо. Черно-белая короткометражная драма о том, что не стоит носить провокационные футболки, получившая кучу наград на международных кинофестивалях.



Love you More // Люблю тебя сильнее

Сэм Тейлор-Вуд, США, Великобритания, 15 минут



Летом 1978 года двое британских подростков — Питер и Джорджиа — полюбили друг друга под сингл группы the Buzzcocks Love You More: обратили внимание друг на друга в музыкальном магазине и занялись безудержным сексом под пластинку у Джорджии дома. Продюсер этого фильма — Энтони Мингелла, его же памяти он и посвящен. Режиссер — Сэм Тейлор-Джонсон, тогда еще Сэм Тейлор-Вуд, автор экранизации «50 оттенков серого», что по этому нежному и чувственному фильму, в принципе, можно довольно легко угадать. «Love you more» участвовала в короткометражном конкурсе Каннского фестиваля, получил много британских наград и специальное упоминание на фестивале Sundance.



Фантастическая любовь мальчика-пчелы и девушки-цветочка // The Fantastic Love of Beeboy and Flowergirl

Клеменс Рот, Германия, 2015, 9 минут



Родителей Питера до смерти закусали пчелы-убийцы, когда ему было 12. С тех пор он не снимает защитный костюм, изучает пчел и мед и знает, что в реальности нет места мечтам и фантазиям. Однажды, проходя мимо своего любимого кафе, он встречает официантку, в которую влюбляется с первого взгляда. Но реальная жизнь наступает на пятки — теперь Питер не может выбрать между счастьем, о котором он мечтал, и реальностью, в которой не место фантазиям. Яркий и эсцентричный фильм о побеге от иллюзорных проблем, участвовавший в программе TIFF.



Детектор лжи // Lie Detector

Пол Эмерсон, США, 2011, 4 минуты



Трехминутная комическая зарисовка о детекторе лжи, который использует директор некой компании для приема на работу, — когда потенциальный кандидат (точно также как и сам директор, и сотрудники) врет, детектор пищит. Грубая, неполиткорректная и крайне смешная комедия в духе лучших американских инди-фильмов, заработавшая феноменальное количество просмотров на Youtube.



Pony Place // Место для Пони

Джуст Реймерс, Голландия, 2013, 10 минут



Бабушка Коба недовольна: ее внучка Эмма, вместо того, чтобы помогать ей с работой в саду, проводит целые дни за своим айпадом, играя в игру Pony Place: выращивает, кормит и ухаживает за лошадьми, которых нельзя оставить ни на минуту. Уезжая в путешествие на лодке с родителями Эмма просит бабушку присмотреть за лошадиной фермой, и Коба, забыв про сад, включается в игру. Трогательный и нежный фильм о связи поколений и том, насколько близко бабушки с дедушками принимают к сердцу важные для своих внуков вещи, — какими бы странными они ни казались на первый взгляд. Фильм получил награды на фестивале короткого метра в Аспене, Эйндховене, Траверсе и «лучший фильм» на Shortcutz Amsterdam.

