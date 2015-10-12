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Постер фильма Программа короткометражек "Horror Shorts"
4.9
Программа короткометражек "Horror Shorts" - Трейлер
Киноафиша Фильмы Программа короткометражек "Horror Shorts"
4.9

Программа короткометражек "Horror Shorts"

, 2015
короткометражный, ужасы / 18+
Трейлеры
Постер фильма Программа короткометражек "Horror Shorts"
4.9
Программа короткометражек "Horror Shorts" - Трейлер
Программа короткометражек "Horror Shorts"  Трейлер

О фильме

Зомбинладен: Ось зловещей мертвечины // Zombinladen: The Axis of Evil Dead
Режиссер Клеман Дено, Франция, 2011, 4 минуты
Величайший злодей планеты возвращается – Усама Бин Ладен, сброшенный в морскую пучину, восстал из мертвых! Его борода грозно реет на штормовом ветру, его глаза горят дьявольским огнем, он жаждет крови и человеческой плоти: теперь он – зомби. Сможет ли прогрессивное человечество найти достаточно девственниц, чтобы заманить чудовище в ловушку, и достаточно ветчины, чтобы погубить?..Хоррор-комедия «Зомбинладен» длиной в 4 абсолютно гениальных минуты снята как трейлер к несуществующему полнометражному фильму – всего за четыре дня, в расслабленной пляжной атмосфере, но выглядит также броско, как многомиллионный блокбастер. А то, что осталось от реального Усамы, точно переворачивается в гробу – от радости, так здорово получился экранный двойник.

Не бойтесь смерти // Dont Fear Death
Луис Хадсон, Великобритания, 2013, 3 минуты
Некий умник проводит иллюстрированную лекцию о безусловных преимуществах смерти перед жизнью. Не смерть, получается, а красота – свобода, безмятежность и вообще сплошное развлечение. Но как бы убедительно ни звучал закадровый пропагандист идеи «после смерти наступает жизнь что надо!», не стоит слишком доверять этому краснобаю – самозваный лектор преследует свои корыстные интересы...Лаконичный мультфильм, переполненный жутко веселыми картинками, – образец британского черного юмора во всех своих приятно леденящих кровь ипостасях.

Тележка-убийца // Killer Kart
Режиссер Джеймс Фини, США, 2012, 15 минут
Конец очередного рабочего дня в супермаркете Coop. Ничто не предвещает дурного. Ну отключился на пару секунд свет, из-за чего кассирша Кэсс обронила мобильный телефон в туалете, – не самая большая беда. Но если бы девушка знала, что поджидает ее снаружи, она заперлась бы в этом туалете до конца света. Хотя он, похоже, уже наступил и гонцами апокалипсиса стали скромные продуктовые тележки, вдруг проявившие недюжинные каннибальские способности...Потребительский рай мегамолла – роскошная питательная среда для ужастика, которую команда фантазеров из Флориды использует по полной. После просмотра вы точно будете бережнее обращаться с маленькими металлическими помощниками – ведь они ополчились на людей исключительно из-за ужасного с собой обращения: их сшибают машины, крадут бомжи, тиранят подростки-наркоманы. Как тут не покусать племя обидчиков насмерть?

Дыхание // Breathe
Режиссер Тоби Микинс, Великобритания, 2013, 5 минут
Гигантский ангар, освещенный мягким осенним солнцем, о чем-то своем тихо шепчут палые листья, два молодых человека рассаживаются на стульях и задерживают дыхание. К тому, которому повезет больше, приходит призрак прекрасной девушки. Чем кончится эта странная любовная игра?..Романтичный и поэтичный ужастик на новый лад продолжает традицию готического романа. В главных ролях – будущие звезды британского кино, среди которых выделяется Джозеф Олтин, известный по «Ребенку 44», «Долгому падению» и роли Пипара в сериале «Игра престолов».

Пруд // De Vijver
Режиссер Йорун Дюмулейн, Бельгия, 2015, 17 минут
Есть в графском парке чёрный пруд – что-то неудержимо притягивает к нему маленькую Кристиану. Быть может, в глубине темных вод девочка надеется увидеть разгадку исчезновения отца – ведь после этого случая мать прикована к креслу, и взгляд ее прозрачных глаз устремлен в пустоту, а домом правит суровая тетя Жанна, истязающая собственное тело и душу Крис. Но зыбкие отражения могут быть смертельно опасными...Изысканная фламандская история о призраках – с кровавыми преступлениями, спрятанными за строгим благонравным фасадом, и скелетами в шкафах и прудах.

Чёрный медведь // L’ours noir
Режиссеры Ксавье Серон и Мерил Фортуна-Росси, Франция/Бельгия, 2015, 17 минут
«Вы находитесь в заповеднике, и этот голый парень прав, – говорит закадровый экскурсовод, имея в виду не на шутку разгулявшегося туриста, отважившегося сбросить оболочку цивилизации. – Здесь – лучшее место для единения с природой. Но помните о необходимости соблюдать правила». Правила регламентируют отношения с коренными обитателями заповедных мест – черными медведями. Не кормите животных, старайтесь держаться от них на расстоянии не меньше 100 метров, создавайте шум – медведь должен заблаговременно узнавать о вашем появлении. И всегда держите собаку на поводке, иначе ваш лучший друг может привести медведя на хвосте. Надо ли говорить, что наши герои-туристы почувствуют на собственной шкуре все прелести близкого знакомства с мишками. И никто, никто не вернется с прогулки живым...Насколько черный, настолько и смешной эксперимент франко-бельгийских кинематографистов. Особую остроту ему придает первоисточник – реальный путеводитель по национальному парку Форийон в Квебеке.

90 градусов на север // 90 Grand Nord
Режиссер Детски Граффам, Германия, 2015, 21 минута
Карл, деловой человек в хорошем костюме, спешил на день рождения сына – с подарочным тортом в руках. Но его занесло на пустое шоссе, а как, он и сам вряд ли помнит – видимо, бензин кончился в самый неподходящий момент, иначе с чего бы Карлу тащить за собой пустую канистру? Из лесной чащи раздался крик о помощи – и Карл опрометчиво пошел на него, не зная, что на крошечном островке безопасности посреди автострады несмышленых путников поджидает светофор-людоед...Черная комедия, фантасмагория и метафизическая притча с моралью – хитро придуманный, ладно поставленный и многослойный фильм. Он обыгрывает и знаменитую немецкую дисциплинированность («красный свет – хода нет»), и мотивы «Робинзона Круза», и страшные сказки братьев Гримм.

Кулак Иисуса // Fist of Jesus
Режиссеры Адриан Кардона и Давид Муньос, Испания, 2012, 14 минут
То, что Иисус Христос – подлинная историческая фигура, не отрицают даже убежденные атеисты. А что, если и приписываемые Христу чудеса не метафора, не вымысел, а правда? Чем на самом деле могло обернуться воскрешение Лазаря, учитывая, что Иисус в этом был новичком? Конечно же, превращением Лазаря в зомби, от клыков и когтей которого не уберечься никому – ни фарисеям, ни римлянам, ни ковбоям. Но великий чудотворец способен устранить хаос, причиной которого невольно стал...Кровавый и смешной привет из Испании, истовой католической страны – и именно фирменная национальная страстность в ответе за десятки разноплановых шедевров – от фильмов Карлоса Сауры до фильмов Педро Альмодовара; и маленький, да удаленький «Кулак Иисуса» замечательно эту линию продолжает. Оцените, с какой самоотдачей работают артисты массовки –ни в одном другом зомби-хорроре актеры не играют так убедительно.

Детали фильма

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2015

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов

Трейлеры фильма

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Программа короткометражек "Horror Shorts" - Трейлер
Программа короткометражек "Horror Shorts" Трейлер
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Новости о фильме

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