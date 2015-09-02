Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Программа короткометражек "Crazy Family Shorts"
1 постер
Программа короткометражек "Crazy Family Shorts"

Программа короткометражек "Crazy Family Shorts"

18+
О фильме

Дисциплина // Discipline
Режиссер Кристоф М. Сабер, Швейцария, 2014, 12:16 минут
 
Практически за пять минут до закрытия в продуктовом магазине разыгрывается привычная сцена - молодой отец не может совладать с собственной дочкой. Небольшая семейная ссора привлекает внимание посетителей и вскоре перерастает в шумную дискуссию о верных методах воспитания и ответственности родителей.


Четкий запрос // Reasonable request
Режиссер Эндрю Лоурич, США, 2015, 08:37 минут
 
Находясь в отчаянии, сын решает возобновить отношения с отцом. Юноша назначает встречу и решается озвучить своему папе очень странную и достаточную возмутительную просьбу. Этот разговор и предложение сына навсегда изменит жизнь героев.
 
Кровь с молоком // Milk and blood
Режиссер Маркус Энглмэйр, Исландия, 2014, 10:17 минут
 
В семье исландских фермеров сын не переносит лактозу и ненавидит все молочные продукты. Он больше не может работать здесь. Однажды молочный бак ломается, и властный отец ошибочно обвиняет во всем растяпу-сына. Сойдут ли эти обвинения отцу с рук?

10 утра // 10 am
Режиссер Колин ОТул, Великобритания, 2014, 14:07 минут
 
Отец рассказывает сыну тонкости семейного бизнеса. Он настроен крайне решительно: хочет посвятить отпрыска во все коммерческие тайны, придать ему уверенности, сделать деловой акулой. Семья выезжает на встречу в 10 утра, все выглядит достаточно прозаично до тех пор, пока мы не узнаем, в чем же именно заключается семейный бизнес.
 
Эмоциональный Электрощит // Emotional Fusebox
Режиссер Рэйчел Тьюннард, Великобритания, 2014, 15:19 минут
 
Анна живет в сарае в саду своей мамы. Там в одиночестве она снимает замысловатые видео, героями которых являются ее собственные пальцы. Анна совсем не хочет выходить оттуда. Однако у мамы совсем другие взгляды и планы на жизнь дочери. 


Хамон // Jamon
Режиссер Ириа Лопез, Испания, 2013, 8:20 минут
 
Хосе - единственный поросенок в семье. Он живет в небольшом испанском городишке, к своей внешности Хосе относится очень критично. Неожиданно в дом въезжает новый сосед и только тогда Хосе понимает, кто он и как следует жить.

 
Герой из будущего // Future Hero
Режиссер Рамин Серри, США, 2014, 6:22 минут
 
Отец и сын пытаются побороть робота-андроида во время своих ежедневных забот.

Старший брат // Mohammed
Режиссер Мустафа Кейбати, 2014, 20:52 минута
 
Адаму двенадцать лет, он вынужден присматривать за своим особенным тридцатилетним братом Мохаммедом. Адаптировать старшего брата к реальной жизни практически невозможно - он неуклюж и невнимателен, отстает в развитии. У Мохаммеда есть единственная страсть - он очень любит супер-героев

Программа короткометражек "Crazy Family Shorts" - трейлер
Программа короткометражек "Crazy Family Shorts"  трейлер
Страна Швейцария / США / Исландия / Великобритания / Испания
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2015
