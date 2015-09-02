Дисциплина // Discipline

Режиссер Кристоф М. Сабер, Швейцария, 2014, 12:16 минут



Практически за пять минут до закрытия в продуктовом магазине разыгрывается привычная сцена - молодой отец не может совладать с собственной дочкой. Небольшая семейная ссора привлекает внимание посетителей и вскоре перерастает в шумную дискуссию о верных методах воспитания и ответственности родителей.



Четкий запрос // Reasonable request

Режиссер Эндрю Лоурич, США, 2015, 08:37 минут



Находясь в отчаянии, сын решает возобновить отношения с отцом. Юноша назначает встречу и решается озвучить своему папе очень странную и достаточную возмутительную просьбу. Этот разговор и предложение сына навсегда изменит жизнь героев.



Кровь с молоком // Milk and blood

Режиссер Маркус Энглмэйр, Исландия, 2014, 10:17 минут



В семье исландских фермеров сын не переносит лактозу и ненавидит все молочные продукты. Он больше не может работать здесь. Однажды молочный бак ломается, и властный отец ошибочно обвиняет во всем растяпу-сына. Сойдут ли эти обвинения отцу с рук?

10 утра // 10 am

Режиссер Колин ОТул, Великобритания, 2014, 14:07 минут



Отец рассказывает сыну тонкости семейного бизнеса. Он настроен крайне решительно: хочет посвятить отпрыска во все коммерческие тайны, придать ему уверенности, сделать деловой акулой. Семья выезжает на встречу в 10 утра, все выглядит достаточно прозаично до тех пор, пока мы не узнаем, в чем же именно заключается семейный бизнес.



Эмоциональный Электрощит // Emotional Fusebox

Режиссер Рэйчел Тьюннард, Великобритания, 2014, 15:19 минут



Анна живет в сарае в саду своей мамы. Там в одиночестве она снимает замысловатые видео, героями которых являются ее собственные пальцы. Анна совсем не хочет выходить оттуда. Однако у мамы совсем другие взгляды и планы на жизнь дочери.



Хамон // Jamon

Режиссер Ириа Лопез, Испания, 2013, 8:20 минут



Хосе - единственный поросенок в семье. Он живет в небольшом испанском городишке, к своей внешности Хосе относится очень критично. Неожиданно в дом въезжает новый сосед и только тогда Хосе понимает, кто он и как следует жить.



Герой из будущего // Future Hero

Режиссер Рамин Серри, США, 2014, 6:22 минут



Отец и сын пытаются побороть робота-андроида во время своих ежедневных забот.

Старший брат // Mohammed

Режиссер Мустафа Кейбати, 2014, 20:52 минута



Адаму двенадцать лет, он вынужден присматривать за своим особенным тридцатилетним братом Мохаммедом. Адаптировать старшего брата к реальной жизни практически невозможно - он неуклюж и невнимателен, отстает в развитии. У Мохаммеда есть единственная страсть - он очень любит супер-героев