Итальянский альманах Italian Best Shorts, 2016

7 лучших короткометражных фильмов, победителей итальянских и европейских фестивалей, собраны в одной программе под названием Italian Best Shorts. Это маленькие комедии, драмы, мелодрамы, которые окунут зрителей в атмосферу итальянской жизни и заставят радоваться, грустить, смеяться и размышлять вместе с героями киноисторий.



"Матильда" / Matilde

Италия, 2013, 10 мин.

Режиссер: Вито Пальмьери

В ролях: Матильде Да Силва, Лука Ди Костанцо, Алессандра Фантини

Матильда – умная, любознательная и немногословная девочка. Но, кажется, что-то беспокоит ее в школе. Комбинируя знания, полученные в школе, интерес к парикмахерским инструментам в мастерской своей матери и страсть к игре в теннис, Матильда придумывает, как справиться со своим беспокойством.

"Лао" / Lao

Италия, 2013, 17 мин.

Режиссер: Габриэле Сабатино Нардис

В ролях: Франко Виллани, Лино Гуанчале, Альберто Сантуччи, Антонио Дуронио, София Лучиа Чирчи

Пожилой итальянец вынужден жить далеко от своего дома, разрушенного землятрясением. Его мучают тяжелые мысли, не дающие возможности обрести внутреннюю гармонию. Он не видит другого выхода, как вернуться туда, где стихия в один миг изменила его жизнь.



"Есть минутка?" / Ce l'hai un minuto?

Италия, 2012, 9 мин.

Режиссер: Алессандро Бардани

В ролях: Джорджо Коланджели, Франческо Монтанари

Ироничная история о случайной встрече двух героев. «Есть минутка?», – спрашивает Оресте, пятидесятилетний римлянин, у палестинца Мади, прежде чем дать ему указания, как доехать до Палестины. После этого Мади ждут очень эмоциональные и яркие разъяснения Оресте, прерываемые его ностальгическими воспоминаниями и веселыми комментариями.



"Голливуд по-итальянски" / Sassiwood

Италия, 2013, 15 мин.

Режиссер: Антонио Андризани & Вито Чеа

В ролях: Серджо Рубини, Анна Чимаррусти, Франко Гравела, Франк Мессина, Антонио Андризани, Эустакио Скарано, Антонио Сторнайоло, Франческа Тараско

Sassywood (дословно «Камневуд») – это пародия на город Матера, который превратился в съемочную площадку для фильмов библейской тематики. Здесь снимали свои картины Пьер Паоло Пазолини («Евангелие от Матфея») и Мэл Гибсон («Страсти христовы»). Но это также и горькое размышление о невежестве современных чиновников, ставшее результатом глобального кризиса и всеобщей стагнации. Короткометражка была сняла в Матере в 2013 году.

"Акуна Матата" / Hakuna Matata

Италия, 2013, 15 мин.

Режиссер: Альдо Лулиано

В ролях: Элена Фонга, Сальваторе Стриано, Паскуалина Скунча, Джиджи Мизефери, Марчелла Фавано

Анна вместе с дочкой идут навестить отца. Кончетта оставляет детей дома и идет к мужу. Две абсолютно разные женщины, объединенные одним несчастьем. Фильм снят на основе реальных событий.



"Подайте, сколько сможете!" / Pre Carità

Италия, 2012, 12 мин.

Режиссер: Флавио Коста

В ролях: Йосафат Ваньи, Валерио Малорни, Луиджи Моретти, Паоло Риччи, Карло Фабьяно, Аннамария Фиттипалди, Микеле Фаццита

Франческо и Лука – два бывших одноклассника – встречаются через много лет, после окончания школы на перекрестке. Лука сводит концы с концами, работая на двух работах, Франческо – стал попрошайкой, который просит милостыню на улице. Но все не так, как может показаться на первый взгляд.



"Реквием" / reCuiem

Италия, 2013, 20 мин.

Режиссер: Валентина Карнелутти

В ролях: Тереза Сапонанджело, Франческо Трикарико, Люда Бионди, Флавио Палаццоли, Ирене Буономо

Когда Лео и его младшая сестренка Аннетта просыпаются утром, Эмма, их мама, спит в своей кровати. Или она умерла? Лео и Аннетта проводят день одни. Завтракают, играют, устраивают беспорядок, ждут, когда мама проснется, до тех пор, пока не приезжает Габриэле – друг мамы, а потом и бабушка. И тогда неясность ситуации начинает исчезать...