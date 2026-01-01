Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Живая ярость» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Трудный ребенок 2 Кадры из фильма «Трудный ребенок 2»

Кадры из фильма «Трудный ребенок 2»

Вся информация о фильме
Трудный ребенок 2 (1991) - фото 1 Трудный ребенок 2 (1991) - фото 2 Трудный ребенок 2 (1991) - фото 3 Трудный ребенок 2 (1991) - фото 4 Трудный ребенок 2 (1991) - фото 5 Трудный ребенок 2 (1991) - фото 6 Трудный ребенок 2 (1991) - фото 7 Трудный ребенок 2 (1991) - фото 8
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Рейс 298
Рейс 298
2026, США, триллер
Загар и не нужен: эти 6 цветов лака за секунду делает кожу золотистой и будто вы только что вернулись с моря
Сколько стоили молоко, батон и пломбир в СССР? Этот ностальгический тест неожиданно завалили даже те, кому 50+
Больше не вешаю одежду в шкаф, выкинула плечики: узнала у японки, как складывать вещи «книжечкой» – и забыла про утюг
«Невский» и «Первый отдел» хороши, но еще 7 детективов НТВ – не хуже: в №2 играет Шибанов, а в №5 – Фома
Китайская версия Бонда «круче всех фильмов об агенте 007 вместе взятых»: боевик вышел в 90-е – гениален до сих пор
От «Первого отдела» с «Невским» тошно? Добронравов камня на камне не оставил от главных детективов России (зато похвалил «Аватара»)
Россиянам тошно смотреть «Трех мушкетеров» с Боярским… из-за Тереховой: «Некрасивая, старая кривляка – больше ничего»
3 проверенных детектива с 7.6+ на IMDb так затянут, что не оторваться: №2 смотрят, «затаив дыхание»
Пересмотрели все свежие сериалы? Включайте новинку от Okko – «вас ждут криминал, Кавказ и много юмора»
«Важнее, чем Гоцман в "Ликвидации"»: от своей лучшей роли Машков отмахнулся, просто не поняв, с кем имеет дело
Культовый боевик нулевых получил полностью «женскую» версию: «Графика хуже, чем 25 лет назад, это что за позорище?» (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше