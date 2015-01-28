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Христос живет в Сибири
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Kristus elab Siberis

Христос живет в Сибири, 2015

2015 / Финляндия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Фильм эстонских документалистов о секте Виссариона.

 

В глухой сибирской тайге живет религиозный лидер Христос Виссарион, который провозгласил себя перевоплощением Иисуса Христа. Тысячи последователей собрались вокруг него, среди них звонарь Дмитрий и его жена Света, которая несколько лет назад перебралась жить в тайгу с тремя своими детьми из далекого Санкт-Петербурга.

Однако отец детей — Мариам, Даниила и Заура — не согласен с таким положением дел. Он решает написать письмо в администрацию президента, требуя, чтобы ему вернули. Снежный ком начинает набирать обороты…

7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 28 января 2015
Возраст 16+
Режиссер
Яак Килми
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Христос живет в Сибири 1 постер
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