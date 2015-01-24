Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дуракам здесь не место
Киноафиша Фильмы Дуракам здесь не место

Дуракам здесь не место, 2015

2015 / Россия / Болгария / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Фильм об одиноком русском гомосексуалисте, о реальном человеке, который одновременно с этим является ортодоксальным христианином и пропутинским активистом.
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 24 января 2015
Возраст 18+
Режиссер
Олег Мавроматти
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дуракам здесь не место 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Приложение киноафиши