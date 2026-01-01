Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Фильмы
Невыдуманная история воровского мира
Невыдуманная история воровского мира
True Story of the Vory
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Россия / Франция
Продолжительность
2 часа 14 минут
Год выпуска
2015
Режиссер
Са Ния
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
