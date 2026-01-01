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Место Горенштейна
Место Горенштейна
, 2015
Россия / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Режиссер
Юрий Векслер
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
2015
Рейтинг фильма
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Место в рейтинге
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