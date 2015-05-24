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Постер фильма Бродский не поэт
Постер фильма Бродский не поэт
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
Киноафиша Фильмы Бродский не поэт

Бродский не поэт

Brodskiy ne poet 18+
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О фильме

Документальная картина Николая Картозии и Антона Желнова о местах, связанных с биографией Иосифа Бродского, – Ленинграде, Энн-Арборе, Саут-Хедли, Вашингтоне, Венеции, Риме, Стокгольме и Нью-Йорке. Фильм включает материалы, которые ранее не были доступны широкой публике, в том числе домашние видеозаписи, фрагменты выступлений и интервью, письма, рисунки, неопубликованные стихи и эссе.

  • Сценарист картины Антон Желнов является выпускником факультета журналистики МГУ. Его дипломная работа была посвящена Бродскому и Пушкину. Многие из студенческих работ Николая Картозии также исследуют творчество Бродского.
  • Для фильма его создатели нашли более сотни редких фотографий Иосифа Бродского.
  • Картина является обладателем премии “ТЭФИ” 2015 в номинации “Лучший документальный проект”.
  • Подготовка к съемкам начиналась так же, как и подготовка к диссертации – с тщательных исследований, которые проходили в том числе в архивах Йельского университета. По словам Николая Картозии, каждый эпизод фильма оказался основан на том или ином реальном документе.
  • Идея названия картины принадлежит Николаю Картозии.
  • Для Николая Картозии и Антона Желнова фильм стал дебютом в документальном кино.

Это история о человеке, который навязал миру свою конституцию. О ленинградском мальчике, который хотел стать мировым поэтом — и стал. Америка и Россия, конечно, главные страны Бродского. Но только в его любимый Италии вдруг понимаешь, что Иосиф Александрович, наш современник, откликавшийся на мобильный, на самом деле жил будто бы до нашей эры и дошел к нам в переводах с латыни. То есть, стал классиком при жизни

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 24 мая 2015
Бюджет €35 000
Производство Central Television
Другие названия
Brodskiy ne poet, Brodsky Is Not a Poet, Brodski nie jest poeta, Бродский не поэт
Режиссер
Илья Белов
Илья Белов
В ролях
Иосиф Бродский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 12 голосов
7.6 IMDb
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