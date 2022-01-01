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Саша Соколов. Последний русский писатель
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Саша Соколов. Последний русский писатель

Саша Соколов. Последний русский писатель, 2017

2017 / Россия
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О фильме

Саша Соколов — международный человек-загадка. Даже о его отце, глубоко засекреченном агенте ГРУ по кличке Дэви, который по заданию Берии добывал секреты ядерной бомбы, известно больше, чем о его сыне — знаменитом русском писателе. Главный роман Саши Соколова «Школа для дураков» называли русским «Над пропастью во ржи», а самого Сашу возвеличивали до «русского Джойса». Для читающей публики Соколов — единственное орудие, которым можно дать залп по ставшему таким популярным Сергею Довлатову. В 1975 году Саша Соколов пропал из Советского Союза, издал три романа — и не то исчез, не то закрылся от мира. Многие его поклонники уверены, что его давно нет в живых. Авторы фильма — Антон Желнов и Николай Картозия — не просто выяснили, что великий русский писатель жив, они узнали, что он (как и его отец) все эти годы ведет интересную двойную жизнь. Они искали его в разных странах и обнаружили. И писатель Саша Соколов впервые согласился говорить. Разговор продолжался десять дней. Писатель говорил о жизни, попутно раскрывая секреты тайной биографии — своей и своей семьи.

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Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Режиссер
Илья Белов
Илья Белов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Саша Соколов. Последний русский писатель 1 постер
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