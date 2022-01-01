Саша Соколов. Последний русский писатель, 2017

Саша Соколов — международный человек-загадка. Даже о его отце, глубоко засекреченном агенте ГРУ по кличке Дэви, который по заданию Берии добывал секреты ядерной бомбы, известно больше, чем о его сыне — знаменитом русском писателе. Главный роман Саши Соколова «Школа для дураков» называли русским «Над пропастью во ржи», а самого Сашу возвеличивали до «русского Джойса». Для читающей публики Соколов — единственное орудие, которым можно дать залп по ставшему таким популярным Сергею Довлатову. В 1975 году Саша Соколов пропал из Советского Союза, издал три романа — и не то исчез, не то закрылся от мира. Многие его поклонники уверены, что его давно нет в живых. Авторы фильма — Антон Желнов и Николай Картозия — не просто выяснили, что великий русский писатель жив, они узнали, что он (как и его отец) все эти годы ведет интересную двойную жизнь. Они искали его в разных странах и обнаружили. И писатель Саша Соколов впервые согласился говорить. Разговор продолжался десять дней. Писатель говорил о жизни, попутно раскрывая секреты тайной биографии — своей и своей семьи.