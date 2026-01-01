Оповещения от Киноафиши
Программа лучших короткометражных фильмов Финляндии 2014-2015

18+
О фильме

«Детский ящик» / Baby box2015, анимационный, 8 мин.реж. Катарина Лилквист
Сюжет: Несмотря на крайнюю бедность, уличный музыкант не хочет оставлять своего ребенка в ящике, предназначенного для детей сирот.

«Айгин» / Aigin2014, анимационный, 10 мин. реж. Юни Вест
Сюжет: Мальчик по имени Айгин борется со злодеями, чтобы защитить свою маленькую сестру.

«От всего сердца» / Sydämestä asti / From the Heart2015, документальный, 23 мин.реж. Оути Роусу
Сюжет: Мечте никогда не исполниться. Это хорошо знает 7-летняя Синтту и ее мама, которые еле-еле сводят концы с концами. Однако они упорно продолжают идти навстречу своей мечте.

«Мама» / Äiti / Mother2015, игровой, 10 мин.реж. Отто Кюлмала
Сюжет: Элиас боится навсегда потерять свою маму, которая не раз покидала его ранее. Поэтому он пытается проникнуть в мир сказки, которую много раз рассказывала ему мама.

«Путь назад» / Kääntöpaikka / Turnaround2015, игровой, 9 мин.реж. Айно Суни
Сюжет: 12-летней девочке кажется, что она уже взрослая, и потому она знакомится с мужчиной через Интернет.

«Велосипедист» / Cyklisten / Cyclist2014, игровой, 12 мин.реж. Аарне Норберг
Сюжет: Таинственный велосипедист возвращает к жизни умерших, и исцеляет больных

«Воссоединение» / Tuolla puolen / Reunion2015, игровой, 15 мин.реж. Иддо Соскольне, Янне Рейникайнен
Сюжет: Анья очень долго ожидала смерть своего брата. Теперь ей нужно проводить его в другой мир, после чего она наконец-то окажется свободной.

Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015

