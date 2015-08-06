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Мечты о соленом озере
I sogni del lago salato
Мечты о соленом озере, 2015
2015 / Италия / Франция
5.6
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Жанр:
драма
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5.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность
1 час 12 минут
Год выпуска
2015
Премьера в мире
6 августа 2015
Режиссер
Андреа Сегре
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Новости о фильме
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Итальянское кино покажут в Казани
С 15 по 21 сентября в казанском кинотеатре «Мир» будут показаны картины программы Российско-итальянского кинофестиваля художественного, документального и короткометражного кино
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15 сентября 2016 16:18
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