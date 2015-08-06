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Мечты о соленом озере
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I sogni del lago salato

Мечты о соленом озере, 2015

2015 / Италия / Франция
5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 6 августа 2015
Режиссер
Андреа Сегре
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мечты о соленом озере 1 постер
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15 сентября 2016 16:18
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