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Воспоминания о Марни Воспоминания о Марни
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Omoide no Mânî Воспоминания о Марни 2014 / Япония
8.0 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Награды и номинации фильма Воспоминания о Марни

Вся информация о фильме
Оскар 2016 Оскар 2016
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
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2023, Россия, семейный, комедия
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2023, США, триллер
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2023, Франция, биография, драма, исторический
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2023, США, биография, драма, исторический
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Гнев материнский
2023, США, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Телекинез
Телекинез
2023, Россия, триллер
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