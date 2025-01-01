Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Воспоминания о Марни Цитаты из фильма Воспоминания о Марни

Цитаты из фильма Воспоминания о Марни

Anna Sasaki Я себя ненавижу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anna Sasaki Она ноет, как старая коза.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Yamashita Знаешь, астма может быть связана со стрессом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anna Sasaki Я стоила тебе денег.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Анна Сасаки Значит, это была твоя лодка
Марни Да, я специально оставила её для тебя
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Сара Такацуки
Е Оидзуми
Yō Ōizumi
Касуми Аримура
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Люди должны были стать не батарейками: вот как в «Матрицу» собирались вплести нейросети
Где снимали «Трудных подростков»: школа реальная, но таких персонажей там бы держать не стали
«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше