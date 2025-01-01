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Воспоминания о Марни
Цитаты из фильма Воспоминания о Марни
Цитаты из фильма Воспоминания о Марни
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Цитаты
Anna Sasaki
Я себя ненавижу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anna Sasaki
Она ноет, как старая коза.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Yamashita
Знаешь, астма может быть связана со стрессом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anna Sasaki
Я стоила тебе денег.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Анна Сасаки
Значит, это была твоя лодка
Марни
Да, я специально оставила её для тебя
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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