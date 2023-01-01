Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Одиноки вместе" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Воспоминания о Марни Воспоминания о Марни
Киноафиша Фильмы Воспоминания о Марни Воспоминания о Марни, 2014: актеры и роли
Omoide no Mânî Воспоминания о Марни 2014 / Япония
8.2 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
Билеты от 230 ₽
Смотрите за 1
Билеты от 230 ₽
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Воспоминания о Марни, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хиромаса Ёнэбаяси Хиромаса Ёнэбаяси Hiromasa Yonebayashi
В ролях
Сара Такацуки Касуми Аримура Нанако Мацусима Nanako Matsushima Сусуму Тэрадзима Susumu Terajima Хана Сугисаки Хана Сугисаки Hana Sugisaki
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Знакомство родителей
Знакомство родителей
2023, США, комедия, мелодрама
Заклятие Абизу
Заклятие Абизу
2022, США, ужасы
Мой любимый призрак
Мой любимый призрак
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши