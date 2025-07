Страна СССР / Венгрия

Продолжительность 2 часа 36 минут

Год выпуска 1970

Премьера в мире 22 октября 1970

MPAA G

Бюджет $30 000 000

Производство Киностудия «Ленфильм», MAFILM Stúdió 3

Другие названия

Szerelmi álmok - Liszt, The Loves of Liszt, Liebesträume, Dreams of Love - Liszt, Ferents List - Grozy lyubvi, Franz Liszt, Franz Liszt, lemmen unelma, Marzenia miłosne, Sogni d'amore?, Sonho de Amor, Sueños de amor, Vis de dragoste, Ференц Лист - Грезы любви, フランツ・リスト 愛の夢