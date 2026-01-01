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Николай Шпиковский Nikolai Shpikovsky
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Николай Шпиковский

Nikolai Shpikovsky

Дата рождения
25 августа 1897
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
3 декабря 1977
Карьера
Сценарист, Режиссер

Популярные фильмы

Шахматная горячка 7.5
Шахматная горячка (1925)
Берлин 7.2
Берлин (1945)
7.0
Шкурник (1929)

Фильмография Николай Шпиковский

Берлин 7.2
Берлин Berlin
документальный, военный, исторический 1945, СССР
6
Шуми городок Shumi, gorodok
комедия, мюзикл 1940, СССР
7
Шкурник Shkurnyk
приключения 1929, СССР
Шахматная горячка 7.5
Шахматная горячка Shakhmatnaya goryachka
короткометражный, комедия 1925, СССР
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