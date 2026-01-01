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О персоне
Николай Шпиковский
Nikolai Shpikovsky
Киноафиша
Персоны
Николай Шпиковский
Николай Шпиковский
Nikolai Shpikovsky
Дата рождения
25 августа 1897
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
3 декабря 1977
Карьера
Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
7.5
Шахматная горячка
(1925)
7.2
Берлин
(1945)
7.0
Шкурник
(1929)
Фильмография Николай Шпиковский
7.2
Берлин
Berlin
документальный, военный, исторический
1945, СССР
6
Шуми городок
Shumi, gorodok
комедия, мюзикл
1940, СССР
7
Шкурник
Shkurnyk
приключения
1929, СССР
7.5
Шахматная горячка
Shakhmatnaya goryachka
короткометражный, комедия
1925, СССР
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