1 Dark Horse Anne Nikitin 1:30

2 One Night at the Bar Anne Nikitin 2:20

3 Budgies, Whippets Anne Nikitin 1:08

4 Never Been Me Anne Nikitin 1:55

5 Leaving Home Anne Nikitin 1:15

6 Training Anne Nikitin 1:18

7 Newbury Debut Anne Nikitin 2:17

8 First Race Anne Nikitin 2:29

9 Local Hero Anne Nikitin 1:46

10 Visits to Minehead Anne Nikitin 1:20

11 Perth Anne Nikitin 1:04

12 A Contender Anne Nikitin 1:07

13 Dream Alliance Is Out of the Race Anne Nikitin 1:35

14 Night Drive Anne Nikitin 2:25

15 Stem Cell Rescue Anne Nikitin 1:50

16 You'd Better Come Down Anne Nikitin 1:18

17 Famous Victory Anne Nikitin 2:32

18 Lunatics Anne Nikitin 1:06

19 The Grand National Anne Nikitin 2:30

20 Racing On Anne Nikitin 1:01

21 The Journey Anne Nikitin 2:01