Праздник анимации 2015. Программа французского анимационного кино

Праздник анимации 2015. Программа французского анимационного кино

, 2015
Франция / анимация, детский / 18+
О фильме

Открыть всё разнообразие художественных техник и сюжетов современной французской и российской анимации и познакомиться с работами её завтрашних героев позволит уникальный Праздник анимационного кино в Санкт-Петербурге.В этом году в центре внимания работы выпускников престижных французских киношкол и студий, а также серия российских и совместных франко-российских короткометражных фильмов, специально подобранных для фестиваля в Санкт-Петербурге.В детской программе собраны работы, отмеченные престижными наградами, номинанты и обладатели премий «Сезар» и «Оскар», победители крупных международныхфестивалей анимационного кино.

Для этой программы были отобраны исключительно фильмы без слов, на понятном для взрослых и детей международном языкемультфильмов.

Фильмы сборника французской анимации:

"Домашний кот" (Сара Ропер, 1999)
Клео – огромный кот, живущий в Нью-Йорке в квартире молодой деловой женщины. Клео видит прекрасный сад на крыше соседнего здания – так, однажды, начинается приключение. Этому фильму более 15 лет, поэтому он не отражает современное состояние художественного творчества. Поскольку фильм без слов, он довольно прост в восприятии даже для детей 4 лет. Также он интересен с технической точки зрения: автор использовал вырезки из газет, чтобы обыграть некоторые элементы декора. Это может способствовать ознакомлению юных зрителей с печатным словом и навести на размышления об иллюзорности фантастического и анимационного кино в частности.

"Монах и рыбка" (Микаэль Дюдок де Вит, 1994)
Однажды один монах, сидя около пруда, замечает выпрыгнувшую из воды рыбку. Потрясенный этим явлением, которое так нарушило его спокойный отдых, он пытается поймать ее, используя самые различные способы. Невыразимое соучастие возникает между ними.

"Низенький Принц " (Зоя Трофимова, 2001)
Когда солнце встает из-за горизонта, маленький человечек с маниакальным упорством старается всеми возможными способами стереть блики красивого яркого светила."На краю света" (Константин Бронзит, 1999) История странной пограничной заставы, стоящей на вершине кавказской горы. В этом мультфильме юмористически описана реальная жизнь почти каждого человека — суматоха не по делу, лишние движения, крики.

"One, two, tree " (Юлия Аронова, 2014)
Это история о дереве – таком же, как другие деревья. В один прекрасный день дерево надевает сапоги и отправляется на прогулку, приглашая с собой всех, кто встречается ему на пути: так повседневная рутина превращается в веселое приключение.

"Велосипед для слона" (Олеся Чугина, 2012)

В городе, среди обычных людей, живет слон, который работает дворником. Однажды он замечает огромный плакат, который рекламирует велосипед, идеально подходящий ему по размеру. С этой минуты жизнь слона меняется: он должен получить этот велосипед любой ценой!

"Скрипичный мастер" (Венсан Дебюир, 2014)
История про скрипичного мастера, который живет один в лесу и однажды находит зернышко. Мастер замечает, что когда он играет на скрипке, зернышко начинает расти, чтобы потом стать музыкальным деревом.

"À la Française" (Уильям Лортон, 2013)
Это коллективная работа, которая была отобрана для показов на многих международных фестивалях (Клермон, Лос-Анджелес, Штутгарт), была отмечена несколькими наградами. Действие фильма происходит в Версале, во времена Людовика XIV

Детали мультфильма

Страна Франция
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 2015

Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вверх по волшебному дереву
2025, США, приключения, семейный
Своя в доску
2026, Россия, комедия
Семь вёрст до рассвета
2025, Россия, драма, военный, исторический
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
Ждун 2
2026, Россия, комедия, семейный
Опасные отношения
2026, США / Канада, триллер, боевик, комедия
