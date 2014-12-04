Комплекс шимпанзе, 2014

Ему слегка за сорок, но он неважно сохранился: седина, морщины и дряблый живот. Он любит есть макароны, загребая их из миски руками, смотреть мультики и спать целыми днями, укрывшись одеялом с головой. Его зовут Моджо, и он алкоголик. Моджо и такие же как он живут в реабилитационной клинике на маленьком островке в Голландии. Моджо ни с кем не хочет дружить — все остальные пациенты кажутся ему обезьянами. Проблема в том, что это действительно так: все пациенты — обезьяны, да и сам Моджо — шимпанзе, проживший всю жизнь в доме у одинокой женщины, которая приучила его к мультикам, макаронам и алкоголю и заставила забыть, что он не человек. Теперь вспомнить, что такое быть шимпанзе, для Моджо буквально стало вопросом жизни и смерти.

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