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Комплекс шимпанзе
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Het Chimpansee Complex

Комплекс шимпанзе, 2014

2014 / Нидерланды / Швейцария
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме
Ему слегка за сорок, но он неважно сохранился: седина, морщины и дряблый живот. Он любит есть макароны, загребая их из миски руками, смотреть мультики и спать целыми днями, укрывшись одеялом с головой. Его зовут Моджо, и он алкоголик. Моджо и такие же как он живут в реабилитационной клинике на маленьком островке в Голландии. Моджо ни с кем не хочет дружить — все остальные пациенты кажутся ему обезьянами. Проблема в том, что это действительно так: все пациенты — обезьяны, да и сам Моджо — шимпанзе, проживший всю жизнь в доме у одинокой женщины, которая приучила его к мультикам, макаронам и алкоголю и заставила забыть, что он не человек. Теперь вспомнить, что такое быть шимпанзе, для Моджо буквально стало вопросом жизни и смерти.
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 4 декабря 2014
Возраст 16+
Режиссер
Марк Шмидт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Комплекс шимпанзе 1 постер
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