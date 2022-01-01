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Киноафиша Фильмы Реальная цена моды Реальная цена моды, 2015: актеры и роли
The True Cost Реальная цена моды 2015 / Великобритания / Франция / Италия / Индия / Дания / Китай / Бангладеш / Камбоджа / Гаити / Уганда
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Реальная цена моды, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эндрю Морган Andrew Morgan
В ролях
Вандана Шива Vandana Shiva Стелла МакКартни Stella McCartney Рик Риджвей Ричард Вулфф Тим Кассер Tim Kasser
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