Итальяни вери (Настоящие итальянцы) – документальный фильм о необычайном успехе итальянских песен в России и странах бывшего СССР в последние 50 лет. Это достаточно иронический взгляд на странный, с точки зрения итальянца, феномен. Фильм прослеживает все этапы этого успеха, пытаясь объяснить его причину, и находит его корни в той популярности, которую издавна имела итальянская культура в России, еще до появления на советской сцене итальянских поп-звезд. Для примера достаточно вспомнить, сколько русских художников и литераторов 19 века описывали Италию. Или народное признание итальянского кино эпохи Неореализма. "Итальяни вери" рассказывается в основном через курьезы, через интервью с главными героями (Робертино, Аль Бано, Пупо, Тото Кутуньо), с российскими певцами, которые дуетируют с ними (Татьяна Буланова, Светлана Светикова, Диана Гурцкая), с личностями питерского андеграунда (Олег Гаркуша, Николай Гусев, Михайл Черчик), с музыкальными критиками, журналистами, университетскими профессорами и просто с поклонниками и не поклонниками итальянской музыки.