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Постер фильма Настоящие итальянцы / Итальяни вери
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Настоящие итальянцы / Итальяни вери

, 2013
Italiani veri
Италия, Россия / документальный / 18+
Постер фильма Настоящие итальянцы / Итальяни вери

О фильме

Итальяни вери (Настоящие итальянцы) – документальный фильм о необычайном успехе итальянских песен в России и странах бывшего СССР в последние 50 лет. Это достаточно иронический взгляд на странный, с точки зрения итальянца, феномен. Фильм прослеживает все этапы этого успеха, пытаясь объяснить его причину, и находит его корни в той популярности, которую издавна имела итальянская культура в России, еще до появления на советской сцене итальянских поп-звезд. Для примера достаточно вспомнить, сколько русских художников и литераторов 19 века описывали Италию. Или народное признание итальянского кино эпохи Неореализма. "Итальяни вери" рассказывается в основном через курьезы, через интервью с главными героями (Робертино, Аль Бано, Пупо, Тото Кутуньо), с российскими певцами, которые дуетируют с ними (Татьяна Буланова, Светлана Светикова, Диана Гурцкая), с личностями питерского андеграунда (Олег Гаркуша, Николай Гусев, Михайл Черчик), с музыкальными критиками, журналистами, университетскими профессорами и просто с поклонниками и не поклонниками итальянской музыки.

В ролях

Робертино Лорети
Альбано Карризи
Энцо Гинацци
Тото Кутуньо
Михаил Черчик
Александр Данилевский
Джан Пьеро Пиретто
Режиссер Марко Раффаини
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Россия
Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 2013

Рейтинг фильма

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