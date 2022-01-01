Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дневник падшей
Киноафиша Фильмы Дневник падшей Дневник падшей, 1929: актеры и роли
Tagebuch einer Verlorenen Дневник падшей 1929 / Германия
8.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Дневник падшей, 1929: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Георг Вильгельм Пабст G. W. Pabst
В ролях
Луиза Брукс Louise Brooks Андре Роанн Йозеф Ровенски Фриц Расп Fritz Rasp Вера Павлова Franziska Kinz Арнольд Корфф Arnold Korff
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Приложение киноафиши