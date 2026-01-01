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Фильмография
Александра Бутор
Aleksandra Butor
Киноафиша
Персоны
Александра Бутор
Александра Бутор
Aleksandra Butor
Дата рождения
25 ноября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
4.0
Белые Росы. Возвращение
(2014)
3.7
Сладкое прощание Веры
(2015)
Фильмография Александра Бутор
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2015
2014
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
3.7
Сладкое прощание Веры
Sladkoe proshchanie Very
драма
2015, Беларусь
Онлайн
4
Белые Росы. Возвращение
Belye Rosy. Vozvrashchenie
2014, Беларусь
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